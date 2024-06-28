Полиция Мальдив задержала госминистра окружающей среды якобы из-за чёрной магии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Государственный министр окружающей среды Мальдивской республики Фатимат Шамназ Али Салим была задержана полицией в рамках, как сообщается, открытого в отношении нее уголовного расследования.

Как указывает мальдивское новостное онлайн-издание plus.mv, по неподтвержденным сообщениям, арест вызван обвинениями в причастности к деятельности, "связанной с чёрной магией". Согласно этой информации, министра обвиняют в проведении магических ритуалов с целью нанести вред президенту Мохамеду Муиззу.

По делу задержаны еще два человека. Однако официальные источники пока не подтвердили эти утверждения. При этом помощник комиссара полиции Ахмед Шифан отказался сообщать подробности по делу, сославшись на тайну следствия. В настоящее время правительство страны не сделало какого-либо заявления по этому поводу.

Хотя колдовство не является уголовным преступлением, согласно Уголовному кодексу Мальдивских островов, по данным издания, оно может повлечь за собой шестимесячное тюремное заключение.