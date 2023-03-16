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На лодках вывозят граждан с затопленных улиц на западе Казахстана
В Актобе и ЗКО сотрудники ДЧС на лодках вывозят граждан с затопленных талыми водами улиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Так, по улице Жайык Алматинского района Актобе из-за интенсивного таяния снега размыло дорогу. Житель частного дома 15 марта позвонил на пульт 112 и сообщил, что женщине нужна медицинская помощь. Силами спасателей женщина 1938 года рождения была передана бригаде скорой медицинской помощи.
В этот же день поступила информация о том, что в крестьянском хозяйстве "Спарта" Саралжынского сельского округа в ЗКОна затопленной окраине оказались три человека. Спасатели доставили их на лодке в безопасное место населённого пункта.
По данным акимата Актюбинской области, в регионе за сутки произошло подтопление 51 жилого дома, здания ФОК, здания кафе и одного СТО в песёлке Кобда Кобдинского района. Жертв и пострадавших нет. Эвакуирован 91 человек.
Без транспортного сообщения из-за размыва дорог и перелива через мост остались шесть населённых пунктов в Уилском и Кобдинском районах.
По данным ДЧС региона, в ЗКО подтоплены 54 жилых дома в Бурлинском районе. Заблаговременно были эвакуированы более 250 человек. Переливы талой воды произошли на восьми участках автодорог, на 11 участках размыто дорожное полотно.
Без транспортного сообщения остались 12 населённых пунктов, из них три в Чингирлауском и девять в Каратобинском районе.
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