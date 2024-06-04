На лодках эвакуируют жителей села Талдыколь в Атырауской области

В связи с поднятием уровня воды реки Урал, произошел перелив автодороги села Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Эвакуация жителей села Талдыколь началась с 25 мая 2024 года.

“Было организовано дежурство спасателей для своевременной перевозки жителей, в общем количестве перевезено 2206 человек, из которых 197 детей. Частично возвращаются жители, которые были размещены в эвакопункте на базе колледжа "APEC PetroTechnic" г. Атырау.

Оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области перевезли на лодке более 100 человек, в том числе 8 детей. Кроме того, в одно из крестьянских хозяйств на специальной автотехнике (Шерп) были доставлены продукты питания”, - говорится в сообщении.