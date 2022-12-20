На льготные кредиты для молодых предпринимателей выделят 28 млрд тенге в 2023 году

Фото: pixabay.com

С 1 января 2023 года в Казахстане внедрят новый механизм льготного микрокредитования для молодых людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения. Для реализации этого механизма в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 миллиардов тенге, что позволит обеспечить льготным микрокредитованием более 5,7 тысячи молодых граждан.

Микрокредиты будут выдавать на конкурсной основе для людей в возрасте с 21 года до 35 лет, они предазначены желающим начать предпринимательскую деятельность либо занимающимся предпринимательством.

Кредиты будут выдавать через АО "Аграрная кредитная корпорация". Номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5 процента годовых. Максимальная сумма займа — до пяти миллионов тенге с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности — до семи лет.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредитования.