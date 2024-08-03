На курорте "Бурабай" прошел международный забег "Аqbura bay trail-4"

Сегодня в Национальном парке "Бурабай" при поддержке ТОО "Бурабай даму" УДП РК состоялся грандиозный международный забег "Аqbura bay trail-4", который стал одним из крупнейших беговых событий в регионе. В забеге приняли участие более тысячи бегунов из 11 стран: Франции, Великобритании, Испании, России, включая известных спортсменов и блогеров.

Забег стартовал с территории курорта Акбура, а маршрут пролегал через живописные места Национального парка "Бурабай", включая озера Большое Чебачье и Малое Чебачье. Участники и зрители насладились уникальной природой Казахстана и поддержали своих любимых спортсменов.

"В целях популяризации здорового образа жизни в Центрально-Азиатском регионе и Республике Казахстан, а также повышения профессионального уровня бегунов, сегодня в Бурабай прошел международный забег "Аqbura bay trail-4", который уже стал традиционным и проводится ежегодно. Уверен, что соревнование прошло незабываемо для участников со всего мира, которые будут с удовольствием вспоминать эти дни и захотят снова вернуться в Бурабай!" - сказал Шынгыс Оразалин, заместитель генерального директора ТОО "Бурабай даму" УДП РК

Победителями среди мужчин в дистанции 51 км стал Болат Жангазиев из Астаны, пробежав за 4 часа 30 минут 28 секунд, 23 км- Роман Гусейнов из Росиии, 11 км- костанаец Даур Доспулов.

Первыми среди женщин оказались Лилия Макеева из Караганды, на дистанции 51 км, пробежав за 4 часа 46 минут 58 секунд, 23 км -Мария Акаева из Астаны, 11 км- Татьяна Нерожак из Костаная.

Мероприятие завершилось плоггингом, пробежкой под открытым небом, во время которого бегуны собрали лежащий на земле мусор.