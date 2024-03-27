На критику Строительного кодекса, ответил Канат Шарлапаев
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Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев ответил на критику по разработке Строительного кодекса, передаёт BaigeNews.kz.
Глава ведомства считает, что недовольство Кодексом вызвано тем, что строительная отрасль в Казахстане будет больше регулироваться.
"Я считаю, что Кодекс направлен в первую очередь на защиту прав граждан Казахстана. Вы все знаете эти примеры (в строительной отрасли-прим.редакцией): некачественная стройка, точечная застройка и другие элементы, скажем так, достаточно вольного поведения строительной индустрии в Казахстане.
Соответственно, мы пришли к кодексу, который приводит к большому государственному контролю строительства, строительных компаний и к тому, чтобы защищать права наших граждан. Я понимаю, почему достаточно большое количество недовольных", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.
Ранее депутаты раскритиковали Строительный кодекс. Написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной и профессиональной критики, потребовало государственного финансирования в размере 382,5 миллионов тенге. Депутаты Мажилиса считают, что данные деньги были использованы не по назначению.
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