На критику Строительного кодекса, ответил Канат Шарлапаев

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев ответил на критику по разработке Строительного кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства считает, что недовольство Кодексом вызвано тем, что строительная отрасль в Казахстане будет больше регулироваться.

"Я считаю, что Кодекс направлен в первую очередь на защиту прав граждан Казахстана. Вы все знаете эти примеры (в строительной отрасли-прим.редакцией): некачественная стройка, точечная застройка и другие элементы, скажем так, достаточно вольного поведения строительной индустрии в Казахстане. Соответственно, мы пришли к кодексу, который приводит к большому государственному контролю строительства, строительных компаний и к тому, чтобы защищать права наших граждан. Я понимаю, почему достаточно большое количество недовольных", - сказал министр в кулуарах Мажилиса.

Ранее депутаты раскритиковали Строительный кодекс. Написание Строительного кодекса, который не выдержал общественной и профессиональной критики, потребовало государственного финансирования в размере 382,5 миллионов тенге. Депутаты Мажилиса считают, что данные деньги были использованы не по назначению.