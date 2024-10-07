На концерте в честь Дня города в Атырау потерялись 40 детей

В Атырау на концерте в честь Дня города потерялись 40 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

Мероприятие прошло 5 октября. К счастью полиция нашла всех потерянных детей и передала родителям.

Отмечается, что в этот вечер на центральной площади Исатая и Махамбета собралось более 10 тысяч жителей и гостей города.