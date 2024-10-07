На концерте в честь Дня города в Атырау потерялись 40 детей
Сегодня, 01:30
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Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
54Фото: скриншот видео
В Атырау на концерте в честь Дня города потерялись 40 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.
Мероприятие прошло 5 октября. К счастью полиция нашла всех потерянных детей и передала родителям.
Отмечается, что в этот вечер на центральной площади Исатая и Махамбета собралось более 10 тысяч жителей и гостей города.
Видео: Atyrau Online
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