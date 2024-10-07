  • 7 Октября, 01:41
  • BAIGENEWS

На концерте в честь Дня города в Атырау потерялись 40 детей

Сегодня, 01:30
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: скриншот видео

В Атырау на концерте в честь Дня города потерялись 40 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online.

Мероприятие прошло 5 октября. К счастью полиция нашла всех потерянных детей и передала родителям.

Отмечается, что в этот вечер на центральной площади Исатая и Махамбета собралось более 10 тысяч жителей и гостей города.

Видео: Atyrau Online

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