На Кольсайских озерах засняли Тянь-Шаньских бурых медведей
Сегодня, 12:54
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Сегодня, 12:54Сегодня, 12:54
245Фото: pixabay.com
В ходе учёта диких животных на Кольсайских озерах зафиксировали на видео Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.
Эти медведи обитают на лесистых горных склонах парка.
Администрация парка призывает посетителей соблюдать осторожность: при встрече с медведем важно поддерживать безопасную дистанцию и не беспокоить животных.
Напоминаем, что все виды животных, занесённые в Красную книгу Казахстана, охраняются государством.
Ранее в Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры уриалов на водопое "Сарыбулак".
Видео: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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