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На Кольсайских озерах засняли Тянь-Шаньских бурых медведей

Сегодня, 12:54
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: pixabay.com

В ходе учёта диких животных на Кольсайских озерах зафиксировали на видео Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Эти медведи обитают на лесистых горных склонах парка.

Администрация парка призывает посетителей соблюдать осторожность: при встрече с медведем важно поддерживать безопасную дистанцию и не беспокоить животных.

Напоминаем, что все виды животных, занесённые в Красную книгу Казахстана, охраняются государством.

Ранее в Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры уриалов на водопое "Сарыбулак".

Видео: Комитет лесного хозяйства и животного мира

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