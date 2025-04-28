В ходе учёта диких животных на Кольсайских озерах зафиксировали на видео Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Эти медведи обитают на лесистых горных склонах парка.

Администрация парка призывает посетителей соблюдать осторожность: при встрече с медведем важно поддерживать безопасную дистанцию и не беспокоить животных.

Напоминаем, что все виды животных, занесённые в Красную книгу Казахстана, охраняются государством.

Ранее в Устюртском государственном заповеднике получили уникальные кадры уриалов на водопое "Сарыбулак".