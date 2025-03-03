В столице внедряют новые меры по борьбе с вандализмом и порчей городского имущества, передаёт BaigeNews.kz.

На 65-метровом колесе обозрения, расположенном в центре города, теперь будут транслировать изображения людей, совершающих акты вандализма.

Этот метод направлен на привлечение внимания общественности к серьезной проблеме порчи имущества. В последние годы количество подобных правонарушений в столице остается высоким, что вынуждает власти искать новые способы борьбы с вандализмом.

"Проект реализуется в рамках городской инициативы "Закон и порядок", и мы надеемся, что такие меры помогут повысить общественную осведомленность и предотвратить дальнейшие акты вандализма", — говорится в сообщении акимата.

С начала 2025 года в рамках усиленной работы по профилактике вандализма были привлечены к ответственности 25 человек. Из них 11 получили штрафы, а 14 были арестованы. В 2024 году наказание за вандализм понесли почти 350 человек.

Важно отметить, что вандализм влечет за собой административную и уголовную ответственность. Наказание за такие действия может включать штрафы, обязательное возмещение ущерба и даже арест.