На кладбищах Вены стали сажать овощи

На кладбищах Вены стали выращивать овощи. Участвовать в огородничестве могут те, чьи родственники похоронены поблизости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

В различных уголках столицы Австрии давно организуют общественные огороды. Например, в парках и на лужайках. Теперь грядки появились и на трёх кладбищах Вены, в том числе на центральном.

Аренда участка на весь сезон стоит 149 евро за 24 квадратных метра или 225 евро за 40 квадратных метров. Сейчас сданы 65 участков.

"Мы уже занимаемся городским садоводством или urban gardening в нескольких местах Вены, — рассказали BILD в австрийской компании Ackerhelden. — К нам обратились венские кладбища с идеей использовать пустующие места для общественных огородов. Сейчас у нас уже второй сезон".

Компания гарантирует хороший урожай и заверяет, что овощи не будут расти на заброшенных могилах. Сейчас на погостах выращивают кабачки, капусту, свёклу, лук, тыквы, помидоры, перец, кукурузу.