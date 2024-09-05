На каждого гостя Игр кочевников Казахстан потратит 1,8 млн тенге

В Дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников рассказали, на потратят бюджет равный 5,7 миллиарда тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Замруководителя дирекции Аблай Кондыбаев сообщил, что по сложившейся традиции принимающая сторона всегда берёт на себя все расходы гостей.

"Государственный бюджет Игр составляет 5,7 миллиарда тенге. Основные статьи расходов - это проживание и питание всех гостей. 2 430 участников к нам прибудут. Есть сложившиеся традиции. Наша сборная также принимала участие во всех этих Играх. Принимающая сторона всегда брала на себя все расходы гостей. Приблизительно на одного гостя будет потрачено 1,8 миллиона тенге. Основные расходы - проживание, питание и транспортировка", - рассказал Аблай Кондыбаев на брифинге в СЦК.