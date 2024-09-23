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На казахстанцев подали в суд из-за видео в соцсетях

Сегодня, 05:43
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:43
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Фото: BaigeNews.kz

На двух жителей Аркалыка подали в суд из-за видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Двое неравнодушных жителей Аркалыка Талгат Нурманов и Серик Тулекбаев в Instagram в июле опубликовали видео с комментариями о том, что на улице кладут асфальт без битума. При этом мужчины не назвали ни компанию, которая ведёт работы, ни фамилий.

"Мы показали, как асфальт укладывается без смолы и порой поверх травы", – говорит Талгат Нурманов.

ТОО "АРК-К" обратилось с заявлением в суд с требованием привлечь к ответственности Нурманова и Тулекбаева по статье "Клевета".

Суд, изучив страницу в Instagram и опубликованное видео, пришёл к выводу, что юридическое лицо не может быть по данной статье объектом, в отношении которого имеется клевета. Суд прекратил уголовное преследование из-за отсутствия состава правонарушения, а иск ТОО оставлен без удовлетворения. 

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