На казахстанцев подали в суд из-за видео в соцсетях

На двух жителей Аркалыка подали в суд из-за видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Двое неравнодушных жителей Аркалыка Талгат Нурманов и Серик Тулекбаев в Instagram в июле опубликовали видео с комментариями о том, что на улице кладут асфальт без битума. При этом мужчины не назвали ни компанию, которая ведёт работы, ни фамилий.

"Мы показали, как асфальт укладывается без смолы и порой поверх травы", – говорит Талгат Нурманов.

ТОО "АРК-К" обратилось с заявлением в суд с требованием привлечь к ответственности Нурманова и Тулекбаева по статье "Клевета".

Суд, изучив страницу в Instagram и опубликованное видео, пришёл к выводу, что юридическое лицо не может быть по данной статье объектом, в отношении которого имеется клевета. Суд прекратил уголовное преследование из-за отсутствия состава правонарушения, а иск ТОО оставлен без удовлетворения.