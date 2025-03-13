Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном по созданию Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", который станет новой платформой для развития совместного бизнеса на приграничной территории двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

Центр займет площадь в 1 квадратный метр, по 0,5 квадратных метра на каждой стороне границы. Он будет расположен вблизи пунктов пропуска Атамекен🇰🇿 и Гулистан🇺🇿 и включать, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов, снизить затраты на логистику и повысить эффективность перевозки товаров.

Финансирование строительства объектов будет осуществляться за счет предпринимателей обеих стран.

Ожидается, что центр упростит перемещение товаров, услуг и граждан между Казахстаном и Узбекистаном, а также обеспечит ускорение процесса их таможенного оформления.