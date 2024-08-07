На Казахстанско-Узбекском Деловом Совете в Астане подписали ряд новых соглашений

Важные документы и новые договоренности. В Астане прошел Казахстанско-Узбекский Деловой Совет. Больше сотни компаний из двух стран встретились, чтобы сверить часы и понять, в правильном ли направлении идет их сотрудничество. В Узбекистане успешно функционируют свыше 1000 предприятий с казахстанским капиталом. О них и не только смотрите подробнее в специальном репортаже Baigenews.kz.