На Казахстанско-Узбекском Деловом Совете в Астане подписали ряд новых соглашений
Сегодня, 15:21
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Сегодня, 15:21Сегодня, 15:21
76Фото: Артем Чурсинов
Важные документы и новые договоренности. В Астане прошел Казахстанско-Узбекский Деловой Совет. Больше сотни компаний из двух стран встретились, чтобы сверить часы и понять, в правильном ли направлении идет их сотрудничество. В Узбекистане успешно функционируют свыше 1000 предприятий с казахстанским капиталом. О них и не только смотрите подробнее в специальном репортаже Baigenews.kz.
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