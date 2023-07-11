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На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка
Дизайн казахстанских банкнот дополнят новым элементом в виде подписи председателя Национального банка. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
В пояснительной записке говорится, что нововведения вводятся для усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем. Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре.
Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег.
Таким образом, элементами дизайна банкнот станут:
- Серийный номер и год утверждения дизайна.
- Подпись председателя Национального банка Казахстана, при котором утверждён дизайн банкнот.
- Надпись об ответственности за подделку банкнот.
Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.
На обсуждении документ будет находиться до 27 июля.
Напомним, требование о том, что лицевая или оборотная сторона казахстанских банкнот должна содержать подпись председателя Национального банка, отменили в январе 2016 года.
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