На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Дизайн казахстанских банкнот дополнят новым элементом в виде подписи председателя Национального банка. Об этом говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

В пояснительной записке говорится, что нововведения вводятся для усиления функции гарантирования подлинности выпускаемых банкнот перед потребителем. Данная практика используется в ряде стран, в частности, в Европейском союзе, а также Англии, США и Сингапуре.

Кроме того, предлагается дизайн банкнот также дополнить новым элементом в виде предупреждения об ответственности за фальсификацию денег.

Таким образом, элементами дизайна банкнот станут:

Серийный номер и год утверждения дизайна. Подпись председателя Национального банка Казахстана, при котором утверждён дизайн банкнот. Надпись об ответственности за подделку банкнот.

Дополнительным элементом дизайна монет является год чеканки.

На обсуждении документ будет находиться до 27 июля.

Напомним, требование о том, что лицевая или оборотная сторона казахстанских банкнот должна содержать подпись председателя Национального банка, отменили в январе 2016 года.