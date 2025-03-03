  • 3 Марта, 16:48
  • BAIGENEWS

На KASE начали торговать ценными бумагами в китайской валюте

Сегодня, 15:10
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: pixabay.com

Казахстанская фондовая биржа сообщает о том, что с 3 марта 2025 года на KASE будет доступно проведение размещений ценных бумаг методом специализированных торгов, подписки и публичного предложения ценных бумаг с расчетами в китайских юанях, передаёт BaigeNews.kz.

Новые режимы для размещений ценных бумаг введены в целях предоставления дополнительной возможности участникам рынка ценных бумаг для привлечения инвесторов.

С 3 марта введены в действие соответствующие поправки во внутренние документы KASE:

  • изменения и дополнения № 3 в Правила проведения подписки на ценные бумаги;
  • изменения и дополнения № 2 в Правила проведения публичного предложения ценных бумаг;
  • изменения № 1 в Положение о режимах торгов и операциях на фондовом рынке.

Обновленные тексты документов будут опубликованы на интернет-ресурсе KASE.

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