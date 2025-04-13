На куполах вулкана Шивелуч на Камчатке ученые обнаружили уникальное природное образование — парящее горячее озеро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным специалистов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, температура воды у краев озера достигает 52°C, а в его центре расположен бурлящий котел. Оттуда происходят выбросы высотой до 40 сантиметров. Поверхность водоема покрыта голубой пленкой — предположительно, это соединения серы. Пробы воды и пленки уже направлены в лабораторию для анализа.

Открытие горячего озера совпало с активизацией других вулканов региона. Накануне на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный: столб пепла поднялся на высоту около 4 тысяч метров. По данным сейсмологов, шлейф распространился на 90 километров к северо-востоку от вулкана. Эксперты не исключают, что в ближайшее время может произойти более мощный выброс — до 15 километров в высоту.

Ранее сообщалось о пробуждении одного из крупнейших вулканов на Филиппинах. Вулканическая активность в регионе остаётся под пристальным наблюдением специалистов.