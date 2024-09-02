На Камчатке нашли тела всех погибших в крушении вертолета
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Тела 22 погибших в авиакатастрофе с Ми-8 на Камчатке найдены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, передаёт BaigeNews.kz.
"Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК "Витязь-аэро". Обнаружены и переданы органам судебно-медицинской эксперты тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена", — написал министр.
Лебедев поблагодарил участников поисковой операции и выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Напомним, Ми-8 потерпел крушение 31 августа. Из-за сильного тумана он врезался в гору. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Губернатор Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии. Ранее тело еще одного погибшего нашли при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.
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