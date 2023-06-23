На Камчатке началось извержение самого высокого активного вулкана в Евразии

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В пятницу, 22 июня, началось вершинное извержение вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа - фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации. KVERT продолжает мониторинг вулкана", - сообщают вулканологи.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах на высотах 500-3600 метрах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

В предыдущий раз его извержение происходило в октябре 2022 года, извержение с лавовыми потоками — с октября 2020 года до марта 2021-го.