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На какую сферу потратили из госбюджета Казахстана больше всего

Вчера, 17:40
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Baigenews.kz Вчера, 17:40
Вчера, 17:40
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Фото: Baigenews.kz

С начала года в Казахстане больше всего расходов из госбюджета пришлось на сферу образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, за семь месяцев 2023 года доходы государственного бюджета составили 12,8 трлн тг — на 12,1% больше, чем годом ранее.

В то же время, как отметили эксперты, расходы государственного бюджета достигли 14,5 трлн тг, увеличившись на 25%.

"По итогам января–июля текущего года наибольшая часть расходов госбюджета пришлась на образование: 3,2 трлн тг, годовой рост — на 22%. Доля сектора от всех расходов составила 22,2%.

Ещё 20,9% расходов пришлось на социальную помощь и социальное обеспечение: 3 трлн тг — на 17,6% больше, чем годом ранее (20,9% от всего объёма расходов).

Далее идут расходы в сфере здравоохранения: 1,3 трлн тг, плюс 19% (9,2% от всех расходов госбюджета), - говорится в сообщении.

На обслуживание долга израсходовали 1,3 трлн тг, против 979,4 млрд тг годом ранее. Годовой рост составил заметные 37,8%.Что касается государственных доходов, здесь сразу 78,5% составили налоговые поступления в бюджет: 10 трлн тг — на 24,2% больше, чем годом ранее.

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