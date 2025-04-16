Какая пенсия ждет нынешних 30-летних казахстанцев через три десятилетия? С этим вопросом к представителям финансовых ведомств обратились журналисты. В ответах прозвучало: многое будет зависеть от дисциплины самих граждан, их взносов и продолжительности участия в пенсионной системе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов отметил, что все, кто начал трудовую деятельность после 1998 года, уже участвуют в накопительной пенсионной системе и будут получать пенсию на основе собственных взносов.

"Детали по поводу того, как она в будущем, в 30-летнем вкладе будет работать, лучше запросить в Минтруда. Потому что есть разные уровни социального обеспечения. В своей части скажу, что вкладчики откладывают 10% фактически на свою будущую пенсию", - сказал Турсунханов.

Международный стандарт предполагает, что пенсия должна составлять около 40% от дохода работника в последние годы перед выходом на пенсию – это называется коэффициент замещения. Задача Национального банка – обеспечить реальную доходность этих накоплений.

"Эту работу Национальный банк очень хорошо делает. Мы сейчас достигли порядка 116 байсов, 1,16% реальной доходности ежегодно за 10 лет. И мы говорим, что этот показатель мы хотим поднять до 2% ежегодно. Это непростая задача. Эту задачу можно реализовать за счет более агрессивной инвестиционной политики в части инвестирования в более доходный финансовый рынок. Но нужно учесть, что у нас будет волатильность, которую мы сейчас имеем", – отметил Нуржан Турсунханов.

По словам управляющего директора АО "ЕНПФ" Муратa Шариповa, будущие пенсионеры должны рассчитывать прежде всего на свои накопления, так как пенсионная система после 1998 года в Казахстане перешла на накопительный формат.

"Пенсия будет зависеть от суммы и регулярности взносов. На сегодняшний день есть случаи, когда люди не полностью вносят. Те, кто занимается, например, частным предпринимательством. Бывают случаи, когда ежегодно делают лишь пару взносов. По закону полагается, что взносы должны осуществляться ежемесячно и это будет считаться за стаж работы. Если человек накопил 5 миллионов тенге, то ежемесячная выплата составит порядка 32 тысяч тенге. При накоплении в 50 миллионов пенсия может достигать 350 тысяч тенге", – пояснил Шарипов.

Он добавил, что расчет ведется по формуле: сумма накоплений умножается на 6,5% – именно столько составляет текущая ставка расчета. При этом выплаты индексируются ежегодно примерно на 5%.