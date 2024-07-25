На какой стадии находится подготовка объектов для Всемирных Игр Кочевников в Астане

С первого августа стартует продажа билетов на церемонию открытия Всемирных Игр Кочевников в Астане. Грандиозное шоу пройдет на стадионе "Астана-Арена". Спортивный стадиолн, к слову, до сих пор ремонтируют. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, на какой стадии находится реконструкция других объектов. Под какие международные стандарты переделали ипподром "Казанат"? И где состоятся основные соревнования?