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На какой стадии находится подготовка объектов для Всемирных Игр Кочевников в Астане

Сегодня, 16:54
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Акимат г. Астаны Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: Акимат г. Астаны

С первого августа стартует продажа билетов на церемонию открытия Всемирных Игр Кочевников в Астане. Грандиозное шоу пройдет на стадионе "Астана-Арена". Спортивный стадиолн, к слову, до сих пор ремонтируют. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, на какой стадии находится реконструкция других объектов. Под какие международные стандарты переделали ипподром "Казанат"? И где состоятся основные соревнования? 

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