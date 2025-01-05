Стало известно, что первым крупным международным соревнованием по дзюдо в новом сезоне станет этап серии Grand Slam в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Он пройдет с 1 по 2 февраля. Данный старт станет знаковым. Дзюдоисты будут соревноваться по новым правилам, которые были официально введены в середине декабря прошлого года.

"Казахстан подошёл к очередному сезону на 12 месте в мировом рейтинге. В активе нашей сборной 87 541 очко", - отмечено в сообщении НОК РК.

Лидирует Япония - 219 217. Второе место у Франции - 184 924. Сборная атлетов, выступающих под нейтральным флагом, удерживает третью строчку - 114 452.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана.