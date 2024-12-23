Ключевые переговоры по определению условий сделки по продаже доли в Qazaq Air вьетнамским инвесторам завершены.

Об этом на правительственном часе сообщил член правления "Самрук-Казына" Елжас Отыншиев, передаёт BaigeNews.kz.

"20 декабря 2024 года на заседании государственной комиссии по модернизации экономики были одобрены основные условия.До конца года ожидаем принятие положительного решения со стороны совета директоров "Самрук-Казына" и правительства", - сказал Отыншиев.

По его словам, к вьетнамскому инвестору предъявляются два требования. Это погашения займа в размере 38,4 миллиарда тенге до конца 2044 года.

Помимо этого, инвесторы должны обеспечить приобретения в течение пяти лет 20 воздушных судов производства Boeing или Airbus с возможностью продления данного срока на два года со стороны инвесторов.

Ранее сообщалось, что аиакомпанию Qazaq Air купила вьетнамская компания SOVICO Group. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан получил престижную премию в области авиации.