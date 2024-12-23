На каком этапе сделка по продаже Qazaq Air
К вьетнамскому инвестору предъявляются два требования.
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Ключевые переговоры по определению условий сделки по продаже доли в Qazaq Air вьетнамским инвесторам завершены.
Об этом на правительственном часе сообщил член правления "Самрук-Казына" Елжас Отыншиев, передаёт BaigeNews.kz.
"20 декабря 2024 года на заседании государственной комиссии по модернизации экономики были одобрены основные условия.До конца года ожидаем принятие положительного решения со стороны совета директоров "Самрук-Казына" и правительства", - сказал Отыншиев.
По его словам, к вьетнамскому инвестору предъявляются два требования. Это погашения займа в размере 38,4 миллиарда тенге до конца 2044 года.
Помимо этого, инвесторы должны обеспечить приобретения в течение пяти лет 20 воздушных судов производства Boeing или Airbus с возможностью продления данного срока на два года со стороны инвесторов.
Ранее сообщалось, что аиакомпанию Qazaq Air купила вьетнамская компания SOVICO Group. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан получил престижную премию в области авиации.
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