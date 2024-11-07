На каких условиях фермеры в Казахстане теперь будут получать технику в лизинг

Министерство сельского хозяйства обновило Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ главы ведомства.

Теперь документ регулирует также вопросы лизинга с/х техники и оборудования.

Претендентами на получение лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования являются сельскохозяйственные кооперативы.

Лизинг предоставляется претендентам на следующих условиях:

срок лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования - до 5 лет;

максимальная стоимость предмета лизинга - до 8 000 МРП;

номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых;

льготный период по погашению основного долга и вознаграждения - не более 1/3 продолжительности срока лизинга.

Лизингу подлежит новая, ранее неиспользованная с/х техника и оборудование.