  • 7 Ноября, 12:46
  • BAIGENEWS

На каких условиях фермеры в Казахстане теперь будут получать технику в лизинг

Сегодня, 11:11
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economist.kg Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: economist.kg

Министерство сельского хозяйства обновило Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ главы ведомства.

Теперь документ регулирует также вопросы лизинга с/х техники и оборудования.

Претендентами на получение лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования являются сельскохозяйственные кооперативы.

Лизинг предоставляется претендентам на следующих условиях:

  • срок лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования - до 5 лет;
  • максимальная стоимость предмета лизинга - до 8 000 МРП;
  • номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых;
  • льготный период по погашению основного долга и вознаграждения - не более 1/3 продолжительности срока лизинга.

Лизингу подлежит новая, ранее неиспользованная с/х техника и оборудование.

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