На каких условиях фермеры в Казахстане теперь будут получать технику в лизинг
Сегодня, 11:11
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Сегодня, 11:11Сегодня, 11:11
127Фото: economist.kg
Министерство сельского хозяйства обновило Правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ главы ведомства.
Теперь документ регулирует также вопросы лизинга с/х техники и оборудования.
Претендентами на получение лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования являются сельскохозяйственные кооперативы.
Лизинг предоставляется претендентам на следующих условиях:
- срок лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования - до 5 лет;
- максимальная стоимость предмета лизинга - до 8 000 МРП;
- номинальная ставка вознаграждения - не более 2,5% годовых;
- льготный период по погашению основного долга и вознаграждения - не более 1/3 продолжительности срока лизинга.
Лизингу подлежит новая, ранее неиспользованная с/х техника и оборудование.
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