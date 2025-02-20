В Алматы намерены продолжить развивать инфраструктуру для экологичного транспорта. В рамках программы "Таза Қазақстан" в этом году планируют создать около 20 километров велодорожек, передаёт BaigeNews.kz.

Дополнительные 7,2 километра путей появятся на проспекте Абая и улице Саина, ещё 15 километров - в рамках строительства линии BRT на проспекте Райымбек батыра.

По данным Управления городской мобильности, в Алматы уже построено 2,4 километра велодорожек в зоне транспортной развязки Саина-Монке би.

Всего создано 89 километров велодорожек и велополос, установлены 73 светофора с велосекцией и 1 025 специализированных дорожных знаков.