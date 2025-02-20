На каких улицах появятся велодорожки в Алматы
Их протяжённость составит более 20 километров.
Сегодня, 16:41
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Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
74Фото: акимат Алматы
В Алматы намерены продолжить развивать инфраструктуру для экологичного транспорта. В рамках программы "Таза Қазақстан" в этом году планируют создать около 20 километров велодорожек, передаёт BaigeNews.kz.
Дополнительные 7,2 километра путей появятся на проспекте Абая и улице Саина, ещё 15 километров - в рамках строительства линии BRT на проспекте Райымбек батыра.
По данным Управления городской мобильности, в Алматы уже построено 2,4 километра велодорожек в зоне транспортной развязки Саина-Монке би.
Всего создано 89 километров велодорожек и велополос, установлены 73 светофора с велосекцией и 1 025 специализированных дорожных знаков.