На каких улицах Астаны построят новые школы

Аким Астаны Женис Касымбек поздравил учащихся и учителей с завершением учебного года и рассказал о строительстве новых школ в городе, передаёт BaigeNews.kz.

"В школах прошли классные часы, дети вышли на каникулы. Поздравляю учащихся, родителей и учителей с завершением учебного года! Учитывая, что ежегодно в первый класс приходят более 20 тысяч учеников, в разы увеличили количество новых школ. На данный момент ведём строительство 32 школ почти на 100 тысяч ученических мест. Из них до конца года планируем завершить строительство рекордного количества школ. Это 23 школы почти на 64 тысячи ученических мест (в 2 смены). Это 15 школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" (Есиль - 6, Нура - 4, Алматы - 3, Сарыарка - 2), ещё 5 госшкол (Нура - 2, Байконыр - 2, Алматы - 1), 3 частные (Есиль - 2, Алматы - 1)", – написал аким на своей странице в Instagram.

В начале нового учебного года планируется завершить строительство 12 школ почти на 32 тысячи ученических мест (в 2 смены). Это 8 школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа:

- район Есиль – 3 школы на 7800 ученических мест в 1 смену - ул. Орынбор и №37 ЖК "SOHO", пр. Мәңгілік Ел и ул. Е 497, ул. Кабанбай батыра и Сыганак, ЖК "Поколение";

- район Нура - 2 школы на 4000 ученических мест в 1 смену – ул. Толе би/ уч. 57 ЖК "Зеленый квартал"; ул. Е127, Е368, Е418, Е535 (Кургальжинская трасса);

- район Алматы – 1 школа на 600 ученических мест в 1 смену (ул. А. Байтұрсынұлы, №9).

Ещё три госшколы в районах Байконыр и Нура: в районе Байконыр школа №12 и новый корпус на территории школы-лицея №27, в районе Нура – новый корпус на территории школы-гимназии №17. Ещё одна частная школа в районе Есиль (проспект Ұлы дала, ЖК "Арнау").