В Казахстане могут допустить строительство инженерных защитных сооружений – против селевых потоков, оползней и лавин – на землях особо охраняемых природных территорий. Этот пункт заложен в разрабатываемом законопроекте, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На пленарном заседании Мажилиса прозвучал запрос к Министерству по чрезвычайным ситуациям: где именно планируется размещение таких сооружений? Ответ озвучил вице-министр Рамиль Камалов.

"В проработке у государственного предприятия "Казселезащита" уже имеется шесть проектов. Это три по селезащитным сооружениям и три – по лавинозащитным. Как правило, речь идет о горной местности, которая зачастую совпадает с территориями особо охраняемой природы. Это регионы Алматы, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей", – отметил Камалов.

По его словам, на данных территориях из-за юридических ограничений до сих пор невозможно проводить необходимые инженерные работы, несмотря на высокий уровень риска для населенных пунктов. Новые поправки в законодательство могут изменить ситуацию.