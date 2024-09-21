На каких автобусах можно доехать до сельхозярмарки в Астане

В Астане несколько автобусных маршрутов будут доставлять горожан на ярмарки сельскохозяйственной продукции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

Как сообщалось, в этом году ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье с 21 сентября до 27 октября напротив ипподрома "Казанат" по шоссе Каркаралы.

В дни ярмарок маршруты №18, 37, 303, 323 будут курсировать через ипподром "Казанат", сообщает CTS. Со схемой движения маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

21 сентября первыми свою продукцию в столице представят аграрии Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей. Они привезут в Астану 125 тонн мяса и мясопродуктов, 250 тонн овощей и фруктов, 26 тонн молочных продуктов, 22 тонны рыбы, 26 тысяч яиц, две тонны хлебобулочных изделий и 60 тонн прочих продуктов питания.

Для посетителей ярмаркми будет организована концертная программа.