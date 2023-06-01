На качество новостроек, построенных по госпрограмме пожаловались жители Алматинской области

Фото: almaty.tv

Протекают крыши и топит подвал - отремонтировать дома, построенные по госпрограмме, требуют жители Талгара в Алматинской области. Часть владельцев квартир - лица с инвалидностью. Люди говорят, что коммунальные беды начались сразу после заселения. Нет во дворе также освещения и камер видеонаблюдения. Ответственные лица наличие дефектов признали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Квартиры в этом доме люди купили по программе "Шанырак". Новое жилье сдали в эксплуатацию всего три года назад. Несмотря на это прорыв в системе отопления вызвал настоящий потоп в подвале.

"Мы купили квартиру в ипотеку на 13 лет. Уже сейчас такие проблемы. Нам весь подвал затопило чуть ли не по пояс. Даже в дома вода поднималась. Подрядчики устранили проблему, но все равно переживаем за качество жилья", - рассказала жительница города Талгар Сая Ерлибеккызы.

Некоторые жители получили квартиры по программе арендного жилья. По их словам, качество возведенных домов просто удручает.

Слив на крыше и канализация работают с перебоями. А в одной из квартир даже обвалился потолок. А ведь многие жильцы - люди с инвалидностью.

"Внутри везде все сыпется. А в первый год, когда мы переехали, у меня вообще потолок упал на моего ребенка. Я бы хотела обратиться в акимат. Сделанный потолок обваливается. Я боюсь, что он опять рухнет на моего ребенка, либо на меня. Я не знаю что делать или нужно ремонтировать за свой счет?! Я этого сделать не могу", - сказала жительница города Талгар Жанар Мадиева.

В местной администрации заверили, что этот вопрос на контроле. Подрядчик, несмотря на истекший гарантийный срок, готов взяться за ремонт.

"Были оформлены дефектные акты. Застройщик за свой счет устраняет недостатки. В частности, был произведен ремонт крыши, подвальных помещений. То же касается поломок детской площадки и уличного освещения. Если будут выявляться еще какие-либо недостатки, будем искать решение", - сообщил старший специалист Управления строительства, архитектуры и градостроительства Сабит Турсынов.