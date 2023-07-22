На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов

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В кыргызстанском селе Бостери неизвестные украли подростка с пляжа Иссык-Куля и требовали за него выкуп в размере 300 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz на bishkek24.kg

Заявление о похищении 12-летнего мальчика поступило от уроженки Чуйской области 20 июля, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. Стражи порядка расскащали, что инцидент произошел на пляже примерно в 8:30.

"Факт был зарегистрирован в журнале учета информации районной милиции и сразу же были начаты оперативно-разыскные мероприятия. В тот же день, примерно в 21:00 мальчик был найден здоровым и невредимым на территории Чуйской области, после чего был передан маме”, — отметили в милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 (Похищение человека) Уголовного Кодекса КР.