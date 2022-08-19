На ипотечную программу для детей-сирот в Уральске выделили 500 миллионов тенге

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Жители Уральска, которые стоят в очереди на жилье в категории "дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей", смогут купить квартиры на льготных условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Для этого им не нужно дожидаться своей очереди в акимате. Они могут взять льготный заём на покупку собственного жилья без первоначального взноса. Ставка по кредиту составит 5 процентов годовых. Максимальная сумма - 15 миллионов тенге", - говорится в сообщении акимата.

Кредит можно оформить в Отбасы банке в рамках продукта "Корпоративный". Средства для выдачи займов выделяет акимат Уральска. Соответствующее соглашение 19 августа подписали аким города Миржан Сатканов и директор областного филиала банка Аида Ипатова.

"Список претендентов на льготное кредитование сформировал акимат. Мы проверим платёжеспособность и выдадим займы. Среди будущих участников программы есть детские тренеры, учителя, рабочие-вахтовики. Взяв заём по доступным условиям, они с семьями смогут переехать из тесных комнат Дома юношества в собственное жилье. Ведь своя квартира - это уверенность в будущем и социальная стабильность. Для старта программы акимат выделяет первый транш, в рамках которого несколько семей приобретут жильё уже сейчас. Всего планируется выделить порядка 500 миллионов тенге для льготного кредитования, из которых 50 миллионов тенге пойдут на первый этап кредитования. Мы надеемся, что эта благородная инициатива в будущем получит продолжение. И займы будут выдаваться по мере поступления последующих траншей", - пояснила директор Уральского областного филиала Отбасы банка Аида Ипатова.

Сейчас в очереди на жильё в Уральске стоят 1 907 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Для получения льготног окредита претенденты должны соответствовать нескольких требованиям: иметь постоянную регистрацию в Уральске в течение последнего года, отсутствие собственного жилья последние пять лет, стаж работы должен составлять не менее одного года на момент подачи заявления. Есть ограничение и по доходу. На каждого члена семьи за последние шесть месяцев сумма не должна превышать шесть ПМ (прожиточный минимум) или 216 108 тенге.