На iPhone появилась функция восстановления фото

В последних бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia была обнаружена новая функция в приложении "Фото", которая позволяет восстанавливать утерянные или поврежденные фото и видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

После обновления в разделе "Инструменты" приложения "Фото" появится новый альбом под названием "Восстановленные". В нём можно выбрать файлы для восстановления или полного удаления с устройства. Отмечается, что для доступа к новому разделу необходимо пройти авторизацию с помощью Face ID или Touch ID.

Эта функция отличается от альбома "Недавно удалённые", так как предназначена для файлов, которые были повреждены или утеряны из-за ошибок сохранения или сбоев в сторонних приложениях. Новый альбом будет отображаться только при наличии таких фотографий или видео — если у пользователя нет повреждённых медиафайлов, он этот раздел не увидит.