На грязную воду из крана жалуются жители Актау

Несмотря на понижение температуры воздуха, не во всех домах Актау появилась горячая вода. Те жители, в чьи квартиры её дали, испытывают новые трудности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Жительница Актау рассказала, что около недели назад они дождались подачи горячей воды. Но мыться в ней невозможно — из крана вместо чистой воды течёт коричневая жидкость.

"Сейчас на улице становится холодно, поэтому хочется элементарно принять горячий душ, но вода из крана идёт грязная. Приходится либо в холодной купаться, либо греть. Пыталась сливать грязную воду, уходят "кубы" воды, которая так и не становится прозрачной. Когда закончится это безобразие?", —спросила жительница Актау.

Во время прямого эфира аким Актау Улугбек Тналиев сообщил, что грязная горячая вода — результат порывов на трубопроводах. Прокомментировал ситуацию и заместитель директора ГКП "Каспий жылу, су арнасы" Ислям Усенов.

"Цвет воды связан с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Так как меняли трубопровод, идет грязная вода", — сказал он.

По словам Исляма Усенова, в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону, однако точных сроков он не назвал. Неизвестно, сколько жители Актау заплатят за слитые кубометры грязной горячей воды.