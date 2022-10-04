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nadezhda.kz Сегодня, 01:09
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Фото: nadezhda.kz

На границе с ЗКО грабят автомобили, брошенные россиянами

Мародеры орудуют на территории России около пограничных переходов, где эмигранты из России бросали свои автомобили, чтобы перейти границу пешком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nadezhda.kz.

"У нескольких автомашин разбиты стекла, у других поснимали резину. С российской стороны автомобильного погранперехода Шаган (Теплое) - Оренбургское направление, брошенными стоят около 40 автомашин. Почти все разграблены. На Самарском направлении, со стороны РФ, штук 10 брошенных автомашин", - говорят очевидцы - водители большегрузов.

Как пишет издание, имущество уехавших в Казахстан россиян никто спасть не собирается. Факты мародёрства не регистрируются, потому что нет заявлений  – автомашины беспрепятственно разбирают на запчасти, возмущаются дальнобойщики.

Согласно  официальным данным, на которые ссылаются СМИ, аналогичная ситуация сложилась на границе России с Грузией — там многие автовладельцы вынужденно продавали свои транспортные средства. При этом россияне расставались как с бюджетными Kia и Hyundai, так и с BMW и Mercedes-Benz.  В Госдуме РФ предложили отдавать брошенные автомобили нуждающимся семьям.

На территории ЗКО расположены шесть приграничных автомобильных переходов  - "Сырым", "Таскала", "Орда", "Жанибек", "Чаган" и "Илек". ЗКО граничит с пятью областями Российской Федерации - Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской.

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#ЗКО #граница #россияне
Журналист
Сегодня, 01:09
271
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