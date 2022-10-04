На границе с ЗКО грабят автомобили, брошенные россиянами

Фото: nadezhda.kz

Мародеры орудуют на территории России около пограничных переходов, где эмигранты из России бросали свои автомобили, чтобы перейти границу пешком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nadezhda.kz.

"У нескольких автомашин разбиты стекла, у других поснимали резину. С российской стороны автомобильного погранперехода Шаган (Теплое) - Оренбургское направление, брошенными стоят около 40 автомашин. Почти все разграблены. На Самарском направлении, со стороны РФ, штук 10 брошенных автомашин", - говорят очевидцы - водители большегрузов.

Как пишет издание, имущество уехавших в Казахстан россиян никто спасть не собирается. Факты мародёрства не регистрируются, потому что нет заявлений – автомашины беспрепятственно разбирают на запчасти, возмущаются дальнобойщики.

Согласно официальным данным, на которые ссылаются СМИ, аналогичная ситуация сложилась на границе России с Грузией — там многие автовладельцы вынужденно продавали свои транспортные средства. При этом россияне расставались как с бюджетными Kia и Hyundai, так и с BMW и Mercedes-Benz. В Госдуме РФ предложили отдавать брошенные автомобили нуждающимся семьям.

На территории ЗКО расположены шесть приграничных автомобильных переходов - "Сырым", "Таскала", "Орда", "Жанибек", "Чаган" и "Илек". ЗКО граничит с пятью областями Российской Федерации - Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской.