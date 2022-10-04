Лента новостей
- На границе с ЗКО грабят автомобили, брошенные россиянами 01:09 229
- Опубликован рейтинг казахстанских министров по знанию языков 00:37 317
- Темиртаусцы спят одетыми в ожидании отопления 03.10.2022 143
- Заморозки ожидаются в южных регионах Казахстана 03.10.2022 195
- Зачем акимат Петропавловска покупает душевую кабину 03.10.2022 284
- Возможность конфискации машин у таксистов прокомментировали в КГД 03.10.2022 317
- Нетрудно заметить, что кибератаки совершаются специальными силами – Дархан Кыдырали 03.10.2022 295
- Родственники погибшего в ДТП казахстанца обвинили в случившемся полицейских 03.10.2022 491
- Как интегрировать детей с синдромом Дауна в общество, рассказала гость проекта "2022" 03.10.2022 276
- Девочка весом более пяти килограммов родилась в Алматы 03.10.2022 551
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 433
- Челлендж EcoStudentKZ стартовал в Казахстане 03.10.2022 308
- Жаслан Мадиев возглавил Binance Kazakhstan 03.10.2022 472
- Торговые сети пообещали снизить свою маржу — Минторговли 03.10.2022 594
- Какими будут ставки по депозитам физлиц в ноябре в Казахстане 03.10.2022 707
- Стоимость аренды квартир в РК может снизиться — Ляззат Ибрагимова 03.10.2022 886
- ОДКБ не будет участвовать в конфликте России и Украины — МИД РК 03.10.2022 1232
- Казахстанец получил повестку о мобилизации в России 03.10.2022 1324
- Причину увеличения ипотечного платежа для неполных семей объяснили в "Отбасы банке" 03.10.2022 686
- Инфляция ускоряется: аренда жилья в лидерах — Бюро нацстатистики РК 03.10.2022 659
- Мы приложим усилия, чтобы под амнистию подпало больше людей — адвокаты о январских событиях 03.10.2022 602
- Казахстан проведёт Всемирные игры кочевников в 2024 году 03.10.2022 929
- Казахстанцы разводятся ради льготной ипотеки — глава "Отбасы банка" 03.10.2022 691
- Сухая и солнечная погода сохранится в Казахстане до выходных 03.10.2022 662
- На фестивале коммуникаций Red Jolbors Казахстан стал страной года 03.10.2022 640
- Малообеспеченным семьям предоставят льготное кредитование через "Отбасы банк" 03.10.2022 698
- Глава государства принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова 03.10.2022 641
- Почему из программы "Бақытты отбасы" исключили неполные семьи, объяснили в МИИР 03.10.2022 821
- Организатор и участники финансовой пирамиды Questra World и AGAM осуждены в Астане 03.10.2022 965
- Срок оплаты налога на имущество физлиц перенесли в Казахстане 03.10.2022 761
- Новый механизм арендного жилья с правом выкупа разрабатывает МИИР РК 03.10.2022 732
- Депутатам ответили, почему нельзя забрать дивиденды у ЕНПФ 03.10.2022 743
- Жалобы пользователей соцсетей "читает" искусственный интеллект — МВД 03.10.2022 812
- Ербол Избергенов стал акимом Актау 03.10.2022 753
- Мужчина с макетом пистолета ограбил игорный клуб в Караганды 03.10.2022 739
- Более 100 миллиардов тенге отправили казахстанцы за рубеж в августе 03.10.2022 718
- Казахстан завоевал девять медалей на IV Всемирных играх кочевников 03.10.2022 758
- Новак Джокович прилетел в Казахстан 03.10.2022 866
- Майор полиции угрожал сотруднику Антикора оружием в Алматинской области 03.10.2022 853
- АФМ получит доступ к криминальным активам крупнейшей в мире криптобиржи Binance 03.10.2022 616
- Кидали чемоданы: сотрудников аэропорта Алматы наказали за грубую сортировку багажа 03.10.2022 1001
- Профсоюзы выдвинут Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Казахстана 03.10.2022 808
- ОПГ похитила мужчину в Алматы и требовала 200 тысяч долларов 03.10.2022 1304
- Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят 03.10.2022 686
- Маркетплейс услуг в сфере занятости запустят в Казахстане 03.10.2022 620
- Бывший вице-министр торговли и интеграции возглавила "Казпочту" 03.10.2022 950
- Не работают и не учатся: в двух регионах Казахстана не знают, что делать с молодежью 03.10.2022 1121
- Участник рок-группы "Би-2" переехал в Казахстан 03.10.2022 2463
- Премьер-министр Казахстана поручил разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков 03.10.2022 888
- Уголь в Казахстане будут продавать через банковские приложения и маркетплейсы 03.10.2022 747
- COVID-19 за сутки выявили лишь в семи регионах Казахстана 03.10.2022 730
- Близ Петропавловска начались съёмки военной драмы 03.10.2022 1397
- 24 миллиона тенге получил победитель конного марафона Астана-Туркестан 03.10.2022 640
- В помощь туристам Туркестана составили гастрокарту 03.10.2022 448
- Мигранта из России ограбили в центре Актау 03.10.2022 1056
- Снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике 03.10.2022 431
- Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому 03.10.2022 1096
- Школьники разгромили детский сад в Атырауской области 03.10.2022 746
- Казахстан завоевал три золота на Всемирных играх кочевников в Турции 03.10.2022 587
- Многокилометровая пробка из желающих въехать из России в ЗКО резко сократилась 02.10.2022 747
- К Земле приближается астероид площадью в полкилометра 02.10.2022 974
- Завершилась квалификация Astana Open 02.10.2022 447
- О погоде на 3 октября в Казахстане рассказали синоптики 02.10.2022 544
- Эта спасительная демаркация: Как определение границ защищает от войны 02.10.2022 758
- Гражданка Польши пыталась баллотироваться в Президенты Казахстана 02.10.2022 680
- "Барыс" вырвал победу у "Сочи" в овертайме 02.10.2022 514
- Маленький ленивец в вязаной шапочке: Цукерберг анонсировал любопытную нейросеть 02.10.2022 655
- Полицейские поделились видео спасения жительницы Актау 02.10.2022 537
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 3133
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 1676
- Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по настольному теннису 02.10.2022 524
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 1526
- TikTok планирует открыть представительство в Казахстане 02.10.2022 536
- Стали известны последние результаты допинг-тестов Головкина и "Канело" 02.10.2022 1003
- Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией 02.10.2022 629
- Документальный фильм о работе учителей сняли в Казахстане 02.10.2022 569
- Певица Ерке Есмахан исполнила свою детскую мечту 02.10.2022 856
- Кредитный шопинг усложнили казахстанцам 02.10.2022 904
- За сутки коронавирусом в Казахстане заразились менее 50 человек 02.10.2022 486
- Самая благородная профессия: президент Казахстана поздравил учителей 02.10.2022 473
На границе с ЗКО грабят автомобили, брошенные россиянами
Мародеры орудуют на территории России около пограничных переходов, где эмигранты из России бросали свои автомобили, чтобы перейти границу пешком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на nadezhda.kz.
"У нескольких автомашин разбиты стекла, у других поснимали резину. С российской стороны автомобильного погранперехода Шаган (Теплое) - Оренбургское направление, брошенными стоят около 40 автомашин. Почти все разграблены. На Самарском направлении, со стороны РФ, штук 10 брошенных автомашин", - говорят очевидцы - водители большегрузов.
Как пишет издание, имущество уехавших в Казахстан россиян никто спасть не собирается. Факты мародёрства не регистрируются, потому что нет заявлений – автомашины беспрепятственно разбирают на запчасти, возмущаются дальнобойщики.
Согласно официальным данным, на которые ссылаются СМИ, аналогичная ситуация сложилась на границе России с Грузией — там многие автовладельцы вынужденно продавали свои транспортные средства. При этом россияне расставались как с бюджетными Kia и Hyundai, так и с BMW и Mercedes-Benz. В Госдуме РФ предложили отдавать брошенные автомобили нуждающимся семьям.
На территории ЗКО расположены шесть приграничных автомобильных переходов - "Сырым", "Таскала", "Орда", "Жанибек", "Чаган" и "Илек". ЗКО граничит с пятью областями Российской Федерации - Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской и Астраханской.
-
Hype news
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 433
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 3133
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 1676
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 1526
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4474
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 14564
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2740
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6384
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 13962
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4221
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5130
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1892
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20420
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1920
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341165
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29866
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2486
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3359
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9229
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2541
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41996
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7567
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5414
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4727
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3745
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4196
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5687
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3317
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4140
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3457
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20786
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3360
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3811
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3347
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24824
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182327
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10185
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14212
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5273
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5662
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14344
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4947
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10884
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4862
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7600
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29670
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12115
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5537
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9458
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5706
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22766
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7664
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8392
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6849
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12195
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7614
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6530
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6580
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10300
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6729
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6290
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8863
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6579
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14544
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6319
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6495
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6379
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8864
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6649
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7070
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7798
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7145
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 7010
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6693
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 9263
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7934
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8929
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 9224
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 11361
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 15137
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10546
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8985
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8990
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9364
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8688
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12955
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9609
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11445
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12487
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12251
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9924
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10243
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25757
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11156
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13395
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10284
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11662
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12281
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13401
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11680
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13627
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13158
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14286
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14277
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30799
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14702
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15599
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15421
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16043
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16169
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24540
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15667
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22967
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33556
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17462
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22374
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21867
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23984
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20039
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21279
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19496
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19465
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19337
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34918
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21345
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19687
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24229
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23696
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23996
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23285
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23356
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25484
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26072
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24732
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24285
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25002
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25875
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23916
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26821
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24757
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25379
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26390
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27944
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27077
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26245
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29713
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25886
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28762
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26432
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57267
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28009
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27060
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28713
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26699
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27028
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27044
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26773
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29102
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27652
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29701