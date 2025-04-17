На контрольно-пропускном пункте "Сырым" пресекли попытку ввоза крупного рогатого скота без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Минсельхоз, грузовое транспортное средство следовало из Российской Федерации (Республика Дагестан) и Республики Узбекистан. В ходе досмотра были выявлены серьёзные нарушения ветеринарно-санитарного законодательства, действующего на территории Евразийского экономического союза.

В результате выявленных нарушений транспортное средство было возвращено за пределы Казахстана. В отношении водителя составлен административный протокол.

По данным Комитета, с начала 2025 года на ветеринарных постах при пересечении границы со странами ЕАЭС было зафиксировано 261 нарушение ветеринарных требований. По итогам проверок в отношении 127 человек составлены протоколы, сумма наложенных штрафов составила 6,1 млн тенге.

Комитет ветеринарного контроля и надзора напоминает, что несоблюдение ветеринарных требований при ввозе животных и продукции животного происхождения представляет угрозу биологической безопасности страны. Такие нарушения могут повлечь за собой серьёзные последствия как для здоровья животных, так и для людей.