На границе Казахстана с Китаем предлагают построить завод по переработке кукурузы

По словам мажилисмена Руслана Кожасбаева, необходимо принять меры по расширению переработки кукурузы в регионах, где она исторически выращивается в больших объемах, передаёт BaigeNews.

"Для этого нужно привлечь в область Жетысу якорных инвесторов для организации глубокой переработки кукурузы; упростить процедуры субсидирования расходов аграриев на приобретение удобрения, семян, ГСМ и льготного финансирования. При этом предусмотреть выделение субсидий исходя от площади посевов, а не на массу готовой продукции; а также добавить производство биоэтанола в правила субсидирования; предусмотреть в Комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024-2028 годы меры по поддержке отечественных представителей малого и среднего бизнеса, а также развитие промышленной кооперации, кроме того, провести инспекцию предприятий региона для включения в реестр на экспорт в приграничные страны", - заявил он.

К слову, бласть Жетысу наряду с Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областями является крупнейшим производителем кукурузы не только в Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе. При этом 85% объема кукурузы по области выращивают индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства.

По словам депутата, производительность имеющихся заводов давно не справляется с тем объемом урожая, который собирают фермеры. Так в прошлом году было собрано более 600 тысяч тонн кукурузы, а переработать завод смог чуть больше 200.

Как он отметил, цены на сырье были невысокими, часть урожая пришлось оставить на полях.

Он уверен, что возможности глубокой переработки кукурузы очень обширные.

Вместе с тем, промышленная мощность глубокой переработки кукурузы недостаточны, порядка 35% объемы его производства перерабатывается в Жаркентском крахмало-паточном заводе и оставшейся объем реализуется в виде сырья.