В результате пожара, вспыхнувшего ночью в отеле горнолыжного центра Карталкая в Турции, погибли 66 человек, ранены - 51, передаёт BaigeNews.kz.

По данным издания Turkiyegazetesi пожар возник около 3:30 в ресторане, а после охватил весь отель.

Министр здравоохранения Турции сообщил, что один пострадавших находится в отделении интенсивной терапии, 17 человек выписаны.

"В результате пожара, произошедшего в Болу Карталкая, 66 наших граждан погибли и 51 получил ранения, из которых один - серьёзные ранения. 17 раненых выписаны. Сразу после происшествия направлены 38 машин скорой помощи, 163 медицинских работника. В регионе созданы два подразделения экстренного реагирования", - сказал он.

В отеле, где произошел пожар, 12 этажей, и на момент ЧП в здании проживало 238 гостей.

Президент Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что по факту пожара начато расследование.