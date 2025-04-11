На главу охранной компании совершено дерзкое нападение в Экибастузе
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В Павлодарской области полицейские задержали подозреваемых в громком разбойном нападении, произошедшем в Экибастузе. Жертвой преступления стал директор одной из крупнейших охранных компаний региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, злоумышленники незаконно проникли в квартиру руководителя, применив насилие и угрозы, после чего похитили имущество на сумму свыше 11 миллионов тенге. Нападение, по информации источников, было тщательно спланировано.
Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. В ходе обысков стражи порядка изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению.
"В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - прокомментировал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.
Полицейские не исключают, что у нападавших могли быть сообщники. Ведется проверка на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
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