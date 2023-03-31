На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы

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Прокуратурой города Алматы снижен тариф на товарный газ, передаёт BaigeNews.kz. По результатам проверки в ТОО "APL Construction" выявлены нарушения утвержденной тарифной сметы, а также злоупотребления доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

"По акту надзора прокуратуры города, тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу м3 (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн. тенге, а также монополист привлечен к ответственности по статьям 159 частью 3-1 и 164 частью 4 Кодекса РК об административных правонарушениях и взыскан штраф в размере 78 миллионов тенге", - сообщили в надзорном ведомстве.

Принятыми мерами защитили 11 тысяч прав потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, из которых свыше 300 предприниматели.