На Гавайях извергается вулкан Килауэа

Извержение вулкана Килауэа началось в американском штате Гавайи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным Геологической службы США, этому предшествовал период высокой сейсмической активности.

Геологическая служба США повысила уровень опасности района для полетов авиации с оранжевого до красного.

Высота вулкана составляет 1 247 м. Это уже третье извержение Килауэа с начала года.