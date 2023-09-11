На Гавайях извергается вулкан Килауэа
Сегодня, 14:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:48Сегодня, 14:48
163Фото: ria.ru
Извержение вулкана Килауэа началось в американском штате Гавайи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
По данным Геологической службы США, этому предшествовал период высокой сейсмической активности.
Геологическая служба США повысила уровень опасности района для полетов авиации с оранжевого до красного.
Высота вулкана составляет 1 247 м. Это уже третье извержение Килауэа с начала года.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген снова заинтриговал подписчиков
- Подписчики Баян Алагузовой высмеяли её мужа за "женские туфли"
- Видео с бескультурными поступками астанчан опубликовал аким
- Пили чай с вареньем: зоопарку Шымкента предъявили за "прожорливых" животных
- Фото со спящими на полу малышами прокомментировали в детском саду Актау