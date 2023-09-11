  • 11 Сентября, 15:32
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На Гавайях извергается вулкан Килауэа

Сегодня, 14:48
АВТОР
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ria.ru Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: ria.ru

Извержение вулкана Килауэа началось в американском штате Гавайи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным Геологической службы США, этому предшествовал период высокой сейсмической активности.

Геологическая служба США повысила уровень опасности района для полетов авиации с оранжевого до красного.

Высота вулкана составляет 1 247 м. Это уже третье извержение Килауэа с начала года. 

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