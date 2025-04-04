В Алматы состоялась важная международная конференция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие высокопрофильные гости, включая заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК Абзала Нукенова, министра культуры и информации РК Аиду Балаеву, заместителя начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антона Рыбакова, а также руководителя российского Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова. В числе участников были ученые, эксперты и молодежные активисты, обсудившие важнейшие темы сохранения памяти о совместной истории двух стран.

Основная тема конференции – это вклад Казахстана в Великую Победу. В своем приветственном слове министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что вклад казахстанцев в Победу невозможно оценить в рыночных категориях. "Этот вклад неизмерим, и к нему сложно применить понятие "цена'", – подчеркнула она.

По данным казахстанских историков, с начала войны в 1941 году до конца 1945 года на фронт было призвано 1 196 164 человека. В общей сложности в боях принимало участие 1 366 164 казахстанцев. На территории Казахстана было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов, в том числе казахские национальные объединения.

"То есть, задумайтесь, это каждый пятый житель республики. А ведь на фронт уходили мужчины, квалифицированные специалисты, рабочие руки. На четыре года фронтовики были выключены из сферы нормальной экономики. Таким образом, поступательный экономический рост Казахстана был прерван вторжением нацистов в СССР", - отметила министр.

Отметим, на территории Казахстана сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов, в том числе 3 кавалерийские дивизии и 2 стрелковые бригады как казахские национальные объединения. Все 12 сохранившиеся к окончанию войны дивизии получили почетные наименования. Пять дивизий заслужили звание "гвардейских".

К слову, безвозвратные потери казахстанцев составили 601 011 человек. Из них 279 696 – а, это 46,5% от общего числа потерь, убиты в бою; 42 766, или 7,1% – погибли в госпиталях от ран и болезней; 271 503, или 45,2% – пропали без вести.

Также по последним данным казахстанских историков, из 128 тысяч бойцов-казахстанцев, попавших в гитлеровский плен, лишь 23 тысячи вернулись домой.

Ранее мы сообщали, что Казахстан и Россия отпраздновали 80-летие Победы на уникальной конференции.