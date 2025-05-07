Выступая на параде в Астане, Президент отметил, что казхастанцы внесли огромный вклад в Великую Победу, передаёт BaigeNews.kz.

"В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли, отдав свои жизни за светлое и безопасное будущее следующих поколений соотечественников. Ратные подвиги наших земляков стали ярким свидетельством храбрости и мужества казахского народа. Свыше 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Сагадат Нурмагамбетов, Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров, Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Хиуаз Доспанова и многие другие славные воины оставили неизгладимый след в истории", – сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что пример самоотверженности и стойкости продемонстрировали в годы войны наши труженики тыла.