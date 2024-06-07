На фракции "AMANAT" презентовали подходы к новому Налоговому кодексу

В ходе собрания фракции партии "AMANAT" в Мажилисе Парламента РК депутаты заслушали членов Правительства по разработке нового Налогового кодекса. Депутаты подчеркнули, что на сегодня это самый сложный и обсуждаемый законопроект, который напрямую касается экономики всей страны, каждого бизнесмена и налогоплательщика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии "AMANAT".

Открывая собрание фракции, Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов напомнил, что Глава государства еще два года назад в своем Послании поручил разработать новый Налоговый кодекс. Президент неоднократно подчеркивал, что налоговая политика должна быть справедливой, прозрачной, стабильной и понятной всем.

"Сегодня у общества большие ожидания от нового налогового законодательства. Оно должно снять все текущие претензии к нынешней налоговой политики и заложить основу для объявленной Президентом новой экономической политики. Налоговые льготы не должны преследовать исключительно фискальные цели и лоббировать отдельные отрасли. Они должны рассчитываться на перспективу, быть взаимоувязаны с общим долгосрочным развитием экономики страны", – сказал он.

Ерлан Кошанов добавил, что в действующем Налоговом кодексе не создается достаточных условий для развития среднего бизнеса, а наоборот делается все, чтобы он дробился и обходил налоговое законодательство.

"Хотя средний бизнес должен стать настоящим драйвером развития качественной экономики. Такова международная практика. Все мы знаем, что чем сильнее средний слой, тем стабильнее и крепче экономика. Поэтому мы должны создать регуляторные и налоговые условия для развития среднего бизнеса", - подчеркнул Председатель партии.

Особое внимание Ерлан Кошанов уделил вопросам цифровизации, как главного инструмента для обеспечения открытости налоговой системы.

Цифровизация должна быть тотальной, обеспечивающей переход на сервисную модель налогового администрирования.

Об основных подходах к новой налоговой политики депутатам рассказал заместитель премьер-министра – Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Так, глава государства ставил задачу сократить количество налогов минимум на 20%. В этой связи предлагается упразднить единый земельный налог как отдельный вид налога. Также предлагается сократить 6 видов сборов и 5 видов госпошлин. Кроме того, планируется освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты граждан, а также повысить налогообложение на предметы "роскоши", в том числе на объекты недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн. тенге.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев остановился на предлагаемых мерах по сокращению налоговой отчетности. Субъекты бизнеса не будут привлекаться к ответственности за несвоевременное представление деклараций и расчетов. Дополнительно предлагается упразднить представление расчетов по налогу на имущество и землю, в случае, если налоговые обязательства менее 1 млн. тенге, а также отменить расчет по налогу на транспортные средства юридических лиц.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса, член фракции "AMANAT" Татьяна Савельева напомнила, что внесение проекта нового Налогового кодекса в Парламент было перенесено с декабря 2023 года на август текущего года.

"Чем дальше переносятся сроки, тем больше растет неопределенность в ожиданиях и сомнения у налогоплательщиков, экспертного сообщества, инвесторов. До настоящего времени не принята Концепция налоговой политики до 2030 года. Соответственно пока нет четкого видения, где нужно включать рычаг налогового стимулирования, где ужесточать, как все меры скажутся на доходах бюджета", – заявила она.

Представители Правительства ответили на вопросы депутатов по подходам, заложенным в проекте нового Налогового кодекса и решению текущих проблем в налоговой политике.

Подводя итоги собрания, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что Правительству надлежит ускорить работу над новым Налоговым кодексом, качественный документ должен быть внесен в Мажилис в срок. К этой работе должны подключиться депутаты, эксперты и представители гражданского общества. Все должно быть синхронизировано с рассмотрением проекта Бюджетного кодекса. По данному вопросу должно состояться отдельное заседание Общественной палаты при Мажилисе.