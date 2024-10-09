На Флориду надвигается мощный ураган: население эвакуируют, аэропорты закрыты

К американскому штату Флорида приближается ураган "Милтон". Он усилился до максимальной – пятой – категории по шкале Саффира-Симпсона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов (NHC), "Милтон" движется на восток со скоростью 14,5 км/ч. Порывы ветра достигают 287 км/ч.

Метеорологи предупреждают о возможных катастрофических последствиях урагана для побережья Флориды. Как ожидается, уже в среду, 9 октября, шторм со всей силой обрушится на густонаселённый город Тампа (Флорида) на побережье Мексиканского залива.

Жителей Флориды попросили подготовиться к эвакуации, которая может стать самой масштабной за последние годы. Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил, что времени остаётся очень мало.

"Мы должны быть готовы к тому, что можем столкнуться с чудовищем", — сказал Десантис на пресс-конференции в минувший понедельник.

Предупреждения об Урагане "Милтон" последовали через 10 дней после обрушившегося на Флориду урагана "Хелен", жертвами которого стали десятки человек в США. Ураган "Хелен" стал самым смертоносным в США за последние 19 лет – после "Катрины", унёсшей жизни 225 человек в 2005 году. Ещё сотни человек после урагана "Хелен" числятся пропавшими без вести.



Как полагают метеорологи, ураган "Милтон" должен начать слабеть, начиная со вторника, 8 октября. И к моменту, когда 9 или 10 октября ураган достигнет Флориды, его категория будет понижена до третьей. За ближайшие несколько дней могут выпасть до 38 см осадков, предупредили в NHC.

Власти округов Флориды начали выдавать указания о начале эвакуации ещё в понедельник. Плата за проезд по дорогам на западе Флориды и в центральной части штата в эти дни будет отменена. На заправках на юге штата уже наблюдаются большие очереди, на некоторых заправочных станциях заканчивается топливо.

Со вторника закрыты школы в некоторых округах. Также аэропорты в Орландо и в городе Тампа сообщили, что со вторника из-за шторма приостанавливают работу.