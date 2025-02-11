На фестивале в Астане можно примерить на себя будущую профессию
Масштабная ярмарка специальностей продлится до 15 февраля.
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
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Фестиваль "Город рабочих профессий" полностью оправдывает свое название. Гуляя по местным "улицам" можно встретить десятки стендов с наглядной демонстрацией различных занятий: от строительства, до освоения космоса. Так школьникам будет легче выбирать, чем они хотят заниматься во взрослой жизни. Масштабная ярмарка специальностей стартовала сегодня и продлится до 15 февраля. Журналист BaigeNews.kz узнал, какими технологиями привлекают будущих специалистов и заодно проверил некоторые из них на себе.
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