  • 11 Февраля, 17:29
  • BAIGENEWS

На фестивале в Астане можно примерить на себя будущую профессию

Масштабная ярмарка специальностей продлится до 15 февраля.

Сегодня, 16:20
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На фестивале в Астане можно примерить на себя будущую профессию Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фестиваль "Город рабочих профессий" полностью оправдывает свое название. Гуляя по местным "улицам" можно встретить десятки стендов с наглядной демонстрацией различных занятий: от строительства, до освоения космоса. Так школьникам будет легче выбирать, чем они хотят заниматься во взрослой жизни. Масштабная ярмарка специальностей стартовала сегодня и продлится до 15 февраля. Журналист BaigeNews.kz узнал, какими технологиями привлекают будущих специалистов и заодно проверил некоторые из них на себе.

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