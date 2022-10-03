На фестивале коммуникаций Red Jolbors Казахстан стал страной года

В минувшие выходные в Алматы состоялся XI центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. Его посетило более 450 человек из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Red Jolbors включает в себя образовательную программу, а также конкурс лучших коммуникационных и рекламных решений, сообщает BaigeNews.kz. со ссылкой на организаторов мероприятия.

На конкурс было подано более 360 работ из стран Центральной Азии и Азербайджана. По результатам события Казахстан стал страной года. Это звание присуждают той стране, участники из агентств и компаний которой набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования международного жюри.

Лучшим агентством года было признано Endorphin из Азербайджана.

Всего участникам из Казахстана присудили 50 наград, Узбекистана - 24, Азербайджана - 13.

“На Red Jolbors мы всегда стремимся поднимать самые волнующие и актуальные вопросы индустрии, привозить лучших экспертов для того, чтобы они поделились своей экспертизой с представителями рекламных агентств и маркетологами нашего региона. В этом году нашими спикерами и жюри конкурса стали обладатели самых престижных наград в сфере рекламы и маркетинга. На весь состав - около 100 “каннских львов”, а также несколько Effie - одна из важнейших наград в мире в сфере маркетинговой эффективности”, - рассказала сооснователь Red Jolbors Сабина Рейнгольд.

Спикерами лекций, а также панельных дискуссий были представители крупнейших рекламных агентств, а также компаний из Европы, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России. Они поделились своим опытом и рассказали о разработке креативных идей, эффективности маркетинговых инструментов, возможностях роста брендов, построении партнерских взаимоотношений, постцифровом дизайне, метавселенных в маркетинге, привлечении многомиллионной аудитории в TikTok. Также одна из основных тем Red Jolbors в 2022 году - создание и развитие ESG-проектов, меняющих к лучшему среду, в которой мы живем.

Кроме того, были проведены три панельных дискуссии. Одна из них была посвящена развитию креативной экономики в странах Центральной Азии. В ней принял участие вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов.

"Сейчас Казахстан и его государственные органы как никогда раньше открыты к взаимодействию с бизнесом и обществом. Для решения серьезных общественных проблем нам необходимо прикладывать общие усилия, привлекая представителей креативных индустрий. Именно в коллаборации заключаются возможности для нашего дальнейшего общего развития", - сказал Александр Данилов.

Red Jolbors – одно из самых ожидаемых событий года для специалистов рекламной и маркетинговой индустрий: представителей креативных, коммуникационных и рекламных агентств, продакшн и дизайн-студий, маркетологов, бренд-менеджеров, пиар-специалистов. Миссия Red Jolbors - создавать и развивать профессиональное сообщество представителей сферы креативных индустрий.

Фестиваль был основан в Кыргызстане, а с 2018 года ежегодно проходит в Казахстане.