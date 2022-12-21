На факты насилия над детьми будет реагировать специальная рабочая группа

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Правозащитники приступили к разработке комплексного плана профилактики, защиты детей от насилия, самоубийств и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, передает BaigeNews.kz. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщила депутат Сената Парламента, заместитель председателя Национальной Комиссии Ляззат Сулеймен.

"За текущий период в рамках Национальной комиссии рассмотрены обращения 30 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а в рамках региональной комиссии автоматически решаются вопросы, касающиеся крестьянских и женских хозяйств, которые выполняются ежедневно. В рамках обзора мировых ценностей Казахстан является государством, которое считает семейные ценности важным приоритетом в жизни. Несмотря на это, есть проблемы, которые необходимо решить", - рассказала она.

По ее словам, высока потребность общества в защите от бытового насилия, соблюдения прав и законных интересов детей. В этой связи совместно с гражданским сектором Национальная комиссия реализует проект ненасильственного Казахстана в семье. На основе алгоритма оперативного реагирования на факты насилия в отношении детей создана рабочая группа, которая позволит усилить систему межведомственного реагирования и обеспечит эффективную работу уполномоченных органов на местах.