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ortcom.kz Вчера, 16:29
348
Вчера, 16:29
348
Фото: ortcom.kz

На факты насилия над детьми будет реагировать специальная рабочая группа

Правозащитники приступили к разработке комплексного плана профилактики, защиты детей от насилия, самоубийств и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, передает BaigeNews.kz. Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщила депутат Сената Парламента, заместитель председателя Национальной Комиссии Ляззат Сулеймен.

"За текущий период в рамках Национальной комиссии рассмотрены обращения 30 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а в рамках региональной комиссии автоматически решаются вопросы, касающиеся крестьянских и женских хозяйств, которые выполняются ежедневно. В рамках обзора мировых ценностей Казахстан является государством, которое считает семейные ценности важным приоритетом в жизни. Несмотря на это, есть проблемы, которые необходимо решить", - рассказала она.

По ее словам, высока потребность общества в защите от бытового насилия, соблюдения прав и законных интересов детей. В этой связи совместно с гражданским сектором Национальная комиссия реализует проект ненасильственного Казахстана в семье. На основе алгоритма оперативного реагирования на факты насилия в отношении детей создана рабочая группа, которая позволит усилить систему межведомственного реагирования и обеспечит эффективную работу уполномоченных органов на местах.

"Впервые был организован тренинг для адвокатов и юристов (60 человек), занимающихся расследованием дел по защите женщин и детей. Работа по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов в этой сфере будет продолжена на постоянной основе", - сообщила Ляззат Сулеймен.

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#дети #насилие
BaigeNews.kz
Вчера, 16:29
348
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