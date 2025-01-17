На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах выступят четыре казахстанца
17 января пройдет квалификационный раунд.
Сегодня, 19:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:22Сегодня, 19:22
99Фото: НОК РК
На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах выступят четыре казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Тренерский штаб команды Казахстана заявил на него четырех спортсменов. На ЭКМ выступят Илья Мизерных, Данил Васильев, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко.
17 января пройдет квалификационный раунд. В нем примут участие 57 атлетов.
Напомним, Казахстан достиг исторического результата на юниорском чемпионате мира.