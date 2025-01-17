На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах выступят четыре казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Тренерский штаб команды Казахстана заявил на него четырех спортсменов. На ЭКМ выступят Илья Мизерных, Данил Васильев, Сабиржан Муминов, Святослав Назаренко.

17 января пройдет квалификационный раунд. В нем примут участие 57 атлетов.

Напомним, Казахстан достиг исторического результата на юниорском чемпионате мира.