На ещё одном центральном проспекте в Астане появится Bus Lane

На участке проспекта Туран в Астане введут выделенную полосу для автобусов Bus Lane, передаёт BaigeNews.kz.

Новшество появится на отрезке от улицы Керей Жанибек хандар до проспекта Улы дала.

На участке ведутся работы по нанесению дорожной разметки, установке знаков и обустройству инфраструктуры. Дату запуска Bus Lane в акимате обещают сообщить дополнительно.

в компании CTS уточнили, что внедрение Bus Lane позволяет регулировать интервал движения общественного транспорта в часы пик и снизить время ожидания автобусов пассажирами, обеспечивает беспрепятственное движение машин скорой помощи, спецслужб и пожарных.